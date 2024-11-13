محمد صلاح يزور الإمارات في فترة التوقف الدولي

يستعد النجم المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ومن المقرر أن يكون الحدث الأبرز لهذه الزيارة هو مشاركة محمد صلاح في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وأعلن معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة، عن استضافة النجم العالمي محمد صلاح يوم الأحد المقبل.

محمد صلاح يروي قصصًا ملهمة في معرض الشارقة للكتاب

ويشهد هذا الحدث لقاءً خاصًا بين عالم الأدب وعالم كرة القدم، حيث يروي صلاح لجمهوره قصة نجاحه الملهمة وكيف ساهم التعليم والقراءة في صقل شخصيته ومسيرته الرياضية.

يُقام اللقاء في قاعة الاحتفالات، حيث يشارك صلاح تجربته مع الحضور، ويتحدث عن الدور المحوري الذي لعبه التعليم المستمر والاهتمام بالقراءة في رحلته نحو العالمية.

ومن المتوقع أن يلقي محمد صلاح الضوء على العلاقة بين الثقافة والنمو العقلي وتحقيق النجاح الرياضي، وكيف أثرت قراءاته على حياته خارج المستطيل الأخضر.

تعتبر هذه الزيارة فرصة فريدة لعشاق كرة القدم والأدب على حد سواء، حيث سيتمكنون من الاستماع إلى قصص النجم المصري محمد صلاح الملهمة والتعرف على جوانب جديدة من شخصيته.

ولم يتواجد محمد صلاح ضمن قائمة المنتخب الوطني، التي تخوض مواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا، بعدما حسم منتخب الفراعنة تأهله إلى كان 2025 بالمغرب.