رئيس هيئة تعليم الكبار يزور فرع سوهاج لعلاج المعوقات

أجرى الدكتورعيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، جولة تفقدية لفرع الهيئة بمحافظة سوهاج للوقوف على المعوقات والمشكلات التي تعرقل العمل وإيجاد طرق لحلها، كذلك تقديم الدعم والمساندة للفرع، وكان في استقباله محمد الدالي مدير عام الفرع بسوهاج.

وأكد “عبدالواحد”، على ضرورة حسن المعاملة للمواطن، وتلبية طلبات المواطن طبقآ للقانون و بسرعة وبدقة.

وأشار عبدالواحد بأن فرع سوهاج من أكثر الفروع استقرارا، وهذا يؤدي إلى تحسين الصورة الذهنية للفرع والديوان مما أدى ذلك إلى تشجيع الجهات الشريكة للعمل والمساهمة في قضية الأمية.

كما أن الديوان اعتمد على فرع سوهاج في عدة مهام منها تطوير الورقة الامتحانية، مؤكدا على الرؤية الجديدة للهيئة العامة لتعليم الكبار، والتي تتماشى مع رؤية الدولة المصرية، ورؤية وزارة التربية والتعليم وهي التحول من الأمية الأبجدية إلى التمكين من المهارات الوظيفية و ريادة الأعمال وإلى التعايش مع البيئة الرقمية وجودة الحياة، و الابتكار.

وأكد أيضا على أهمية عقد ندوات تثقيفية وتوعوية لأهالينا الكبار عن (خطورة الزيادة السكانية- الإنتماء والمواطنة- الحفاظ على البيئة- تعديل السلوك)، بالاضافة إلى الاهتمام بملف ذوي الهمم لحقهم الكامل فى التعليم ومواصلة الحياة، وترسيخا لمبدأ التعليم المنصف، والعادل ودمجهم بالمجتمع؛ بضرورة تعليمهم ومحو أميتهم لمن لم يحصلوا على أي شهادات دراسية القابلين للتعلم، مع تقديم كل الدعم والرعاية لهم، وتذليل الصعاب التي يواجهونها؛ لدمجهم في المجتمع المصرى.