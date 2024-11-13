«أحلام عابرة».. قصة فيلم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ينطلق بعد قليل الحدث الفني الأبرز في مصر، وهو حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث تُعد دورة استثنائية وذلك بعد تأجيلة العام الماضى بسبب احداث فلسطين الدامية.

ويلى الافتتاح عرض فيلم حفل الافتتاح، وهو الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة»، المأخوذ عن قصة حقيقية من بيت لحم في فلسطين.

وتدور أحداث الفيلم في يوم واحد حول «سامي» الصبي البالغ من العمر 12 عاما، يبدأ في رحلة البحث عن حماما زاجلا برفقة عمه وابنة عمه الأكبر، لتبدأ الأحداث فى الامتداد لتشمل مخيم للاجئين في الضفة الغربية، مرورا بمدن فلسطينية مختلفة، من بينها حيفا وبيت لحم والقدس القديمة، مستعرضا الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.

ويٌعد المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، مخرج فيلم “أحلام عابرة"، من المخرجين البارزين في السينما الفلسطينية، وله دور ريادي في تقديم معاناة الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة، من خلال أفلامه.