ليفربول يتخذ خطوة لضم عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت

أثارت تقارير صحفية عالمية ضجة كبيرة، اليوم الأربعاء، بإعلان نادي ليفربول الإنجليزي عن نيته الدخول في مفاوضات جدية لضم المهاجم المصري عمر مرموش من صفوف نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يمتلك عمر مرموش عقدًا مع نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2027.

مرموش يرغب في الانتقال إلى ليفربول

وبحسب ما ذكرته صحيفة «بيلد» الألمانية، فإن المفاوضات دخلت بالفعل مرحلة متقدمة بين الناديين، حيث يرغب مرموش بشدة في الانتقال إلى قلعة أنفيلد.

وأوضحت الصحيفة الألمانية، أن نادي آينتراخت فرانكفورت يطلب 50 إلى 60 مليون يورو؛ للتفريط في خدمات مرموش في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبالرغم من هذا المبلغ الكبير، إلا أن ليفربول يبدو عازمًا على حسم صفقة انتقال مرموش إلى قلعة الريدز، في ظل حاجته لتعزيز خط هجومه.

أداء مرموش المميز مع فرانكفورت منذ انضمامه للفريق في صيف 2023 في صفقة انتقال حر قادمًا من فولفسبورج، جعله محط أنظار كبار الأندية الأوروبية، ليس فقط ليفربول، بل أيضًا بايرن ميونخ الألماني، وبرشلونة الإسباني، بجانب أكثر من ناد في الدوري الإنجليزي.

ويقدم عمر مرموش مستويات رائعة مع آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، بجانب بطولة الدوري الأوروبي.