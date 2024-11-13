وزير الخارجية: الاتصالات المصرية لا تتوقف لحقن دماء اللبنانيين والفلسطينيين

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إنّه نقل خلال اللقاءات التي جمعته بعدد من المسؤولين اللبنانيين لدى زيارته للبنان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن مصرَ لن تألو جهدا وستستمر في الضغط وتكثيف الاتصالات مع كل الأطراف الفاعلة في العالم العربي والمستوى الإقليمي والمستوى الدولي وصولا لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في غزة والانتهاكات السافرة في الضفة الغربية فضلا عن العدوان السافر على لبنان.

وأضاف "عبد العاطي"، في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية": "الاتصالات متواصلة ومستمرة، والرئيس السيسي حرص على حضور القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض 11 نوفمبر وألقى بيانا كاشفا عكس ثوابت وعناصر وتوجهات السياسة الخارجية المصرية".

وتابع وزير الخارجية: "الاتصالات المصرية لا تتوقف مع أمريكا والطرف الإسرائيلي والطرف الغربي الأوروبي والطرف الروسي والطرف الصيني والأشقاء العرب، بهدف وقف العدوان وحقن دماء الشعبين اللبناني والفلسطيني وتجنيبهما ويلات هذا العدوان المستمر".