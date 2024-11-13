زد يسحق الاتحاد السكندري بـ10 أهداف مقابل هدف

انتهت منذ قليل، مباراة زد أمام الاتحاد السكندري، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري لكرة القدم النسائية، المقامة ملعب نادي الاتحاد بسموحة، فاز فيها فريق زد على الاتحاد السكندري ب 10 أهداف مقابل هدف.

ويدخل نادي زد المباراة بـ 12 نقطة جمعها من 6 مباريات، فاز في 4 مباريات وخسر مباراتين ، فيما يدخل نادي الاتحاد السكندري بنقطة واحدة من أصل 6 مباريات لعب فيها.

وانسحب الاتحاد السكندرى فى الجولة الماضية من مباراة الأهلى بعد 38 دقيقة بعد تأخر الفريق بـ 8 أهداف نظيفة، لإصابة بعض اللاعبات وعدم وجود لاعبات لاستكمال المباراة.



