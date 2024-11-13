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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زد يسحق الاتحاد السكندري بـ10 أهداف مقابل هدف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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انتهت منذ قليل، مباراة زد أمام الاتحاد السكندري، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري لكرة القدم النسائية، المقامة ملعب نادي الاتحاد بسموحة، فاز فيها  فريق زد على الاتحاد السكندري ب 10 أهداف مقابل هدف.

ويدخل نادي زد المباراة بـ 12 نقطة جمعها من 6 مباريات، فاز في 4 مباريات وخسر مباراتين ، فيما يدخل نادي الاتحاد السكندري بنقطة واحدة من أصل 6 مباريات لعب فيها.

وانسحب الاتحاد السكندرى فى الجولة الماضية من مباراة الأهلى بعد 38 دقيقة بعد تأخر الفريق بـ 8 أهداف نظيفة، لإصابة بعض اللاعبات وعدم وجود لاعبات لاستكمال المباراة.


 

الاتحاد السكندري مباراة زد والاتحاد السكندري