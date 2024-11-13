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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تفاصيل قرار البنك المركزي بسحب سيولة بقيمة 1.37 تريليون جنيه

سهر الدماطي، الخبيرة
سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية
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كشفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، تفاصيل قرار البنك المركزي بسحب سيولة جديدة بأكثر من تريليون جنيه من 25 بنكًا في السوق، وتأثيره على الأسعار.

وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن البنك المركزي سحب سيولة بنحو 1.37 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة، معلقةً: «البنوك تتقدم بشراء ودائع أسبوعية».

وأردفت الدماطي: عندما يتجه البنك المركزي لسحب السيولة من السوق؛ تعتبر هذه من أهم الوسائل لمكافحة التضخم، معقبةً: البنك المركزي يُحضّر للفترة القادمة من أجل تقليل مستوى التضخم في مصر، ومن ثم تخفيض الأسعار .

وأشارت إلى أن مصر يوجد بها سعر صرف مرن ومستقر، وعندما يتم تخفيض التضخم؛ الأسعار ستنخفض، كما سيتم تخفيض سعر الفائدة الأساسية في البنوك.
 

سهر الدماطي البنك المركزي