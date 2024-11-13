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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شاب دهسته سيارة ميكروباص أعلى القوس الغربي بالوراق

أرشيفية
أرشيفية
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تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي سائق سيارة ميكروباص المتهم بدهس شاب والتسبب في وفاته أعلي القوس الغربي بدائرة قسم شرطة الوراق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي أعلي القوس الغربي بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة شاب عبور الطريق صدمته سيارة ميكروباص مسرعة مما تسبب في وفاته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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