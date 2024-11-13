وزير الخارجية: الأولوية الأولى لمصر وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي الغاشم وتمكين المؤسسات اللبنانية

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إنّه نقل خلال اللقاءات التي جمعته بعدد من المسؤولين اللبنانيين موقف مصر الواضح وهو أن الأولوية الأولى وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي الغاشم والعمل على تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية و استكمالها.

وأضاف "عبد العاطي"، في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ على رأسها مؤسسة الرئاسة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد يحظى بقبول وتوافق من كل الطوائف اللبنانية دون استثناء أو إقصاء لأي طرف أو أي طائفة.

وتابع وزير الخارجية: "كما تحدثنا أيضا عن الملكية الوطنية اللبنانية لانتخاب الرئيس والرفض الكامل لأن يكون لأي طرف خارجي أي رأي أو صوت أو إملاء يفرضها من الخارج".