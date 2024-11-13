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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: زيارتي لبيروت بتكليف من الرئيس السيسي

بدر عبد العاطي وزير
بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة
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قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إنّه يزور بيروت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل رسالة دعم وتضامن كامل مع لبنان والشعب اللبناني الشقيق والحكومة اللبنانية.

وأضاف "عبد العاطي"، في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية": "أتيت على إحدى الرحلات التي تحمل المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية والإيوائية كهدية من الشعب المصري بتكليف من الرئيس السيسي".

وتابع : "هذا يأتي في إطار الجسر الجوي المصري المتواصل بين القاهرة وبيروت للتخفيف من أعباء الشعب اللبناني وأعباء النازحين والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهم نتيجة التهجير القسري بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان".

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