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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يصدر حركة تنقلات محدودة لعدد من نواب مجالس المدن

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
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أصدر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات محدودة لعدد من نواب مجالس المدن.

وشملت الحركة تكليف كل من الآتي أسمائهم: حسام مصطفى محمد أحمد نائب رئيس مركز ومدينة كفر شكر، السيد مصطفى السيد الأكشر نائب رئيس مدينة الخصوص، أحمد صلاح أحمد إبراهيم نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية، نادر ناجى عبد الله خاطر نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية.

كما جرى إلغاء تكليف حنفي محمد حنفي عبد الرازق من العمل كنائب رئيس مدينة القناطر الخيرية وعودته للعمل بديوان عام المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار تجديد الدماء ودفع عجلة العمل بالمحافظة، حيث يجري بصفة دورية إعادة تقييم أداء شاغلي كافة الوظائف القيادية بهدف تحقيق أعلى معدلات أداء في مهامهم الوظيفية.

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