وكيل تعليم الفيوم يكرم عمال الخدمات المعاونة

كرم الدكتور خالد خلف قبيصي ، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم اليوم، عمال الخدمات المعاونة بمدرسة هوارة المقطع الإعدادية للبنات – إدارة شرق الفيوم التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل، والأخلاص والتفانى فى العمل بالمدرسة، من خلال نظافة المدرسة والفصول الدراسية، وفناء المدرسة.

جاء ذلك خلال جولة مدير تعليم الفيوم بالمدارس صباح اليوم.

كرم الدكتور خالد قبيصي وكيل الوزارة ، كلا من :علية جمال إبراهيم ، و صفاء عبدالقوي عبدالقوي

تم تكريمهم بمكتب وكيل الوزارة، كأحد النماذج المخلصة فى أداء العمل، كما قدم لهم كل الشكر والتقدير بحضور قيادات المديرية.