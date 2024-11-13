اشتباه جنائي.. استخراج جثة طفل بعد دفنه بـ 7 أشهر في حدائق أكتوبر

استخرجت الأجهزة الأمنية في وجود جهات التحقيق وطبيب شرعي جثة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، مدفون قبل 7 أشهر بعد بلاغاً من والده بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، يتهم طليقته وزوجها بالتسبب في وفاته، و أن هناك شبهة جنائية في وفاته.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من عامل يفيد باشتباهه بوفاة نجله المدفون قبل 7 أشهر جنائيًا، واتهم والدة الطفل "طليقته" وزوجها بالتسبب في وفاته، وأفاد المبلغ بوفاة نجله إثر سقوطه من أعلى السلم أثناء اللهو وهي رواية والدته ولكنه بعد مرور 7 أشهر اشتبه في رواية طليقته واتهمها بالتسبب وزوجها في وفاته.

وبالعرض على النيابة العامة والتي أمرت باستخراج الجثة في حضور طبيب شرعي وسط انتشار أمني، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.