نائب محافظ الجيزة يتفقد مخرات السيول بمركزي الصف وأطفيح.. صور

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه المهندس فؤاد زكريا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقاهرة والجيزة، والمهندس خالد توفيق، مدير عام ري حلوان، مخرات السيول بمركزي الصف وأطفيح للتأكد من جاهزيتها استعدادا لموسم الشتاء ومجابهة أي تقلبات في الطقس.

وجاء ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجارمحافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية على كافة مخرات السيول بمركزي الصف وأطفيح، في إطار الاستعداد لفصل الشتاء، وحرصا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان جاهزية المرافق، والاستجابة السريعة لأي طوارئ قد تحدث نتيجة تغيرات الطقس؛ حيث تفقد النائب مخرات سيول غمازة الكبرى والديسمي والودي وأطفيح والكريمات.



وشدد نائب المحافظ، بمراجعة مخرات السيول والتأكد من خلوها من الحشائش والمخلفات، وإزالة أي عوائق تمنع سريان المياة بها، وتطهير شبكات الصرف والمجاري المائية، وإزالة كافة المخلفات استعدادا لموسم الشتاء.

رافق نائب المحافظ؛ العميد علي عبدالله حامد رئيس مركز الصف وعز أمين رئيس مركز أطفيح والمهندس محمود أحمد سليمانمدير عام صرف جنوب الجيزةومسؤلي قطاع التوسع الأفقي بوزارة الري.