مايكروسوفت تزود خدمة أمان AccountGuard للدول الأفريقية

قررت شركة مايكروسوفت توسيع خدماتها و تزويدها بخدمة أمان AccountGuard إلى أفريقيا، وذلك بعد نجاحها في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وبعض من الدول في آسيا .

وأعلنت شركة ريدموند العملاقة للتكنولوجيا أن هذا القرار يأتي ضمن مبادرة Microsoft Democracy Forward Initiative وستغطي أولا بدولة نيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا، وبذلك يصل إجمالي عدد الدول التي تغطيها AccountGuard إلى 40 دولة، يتضمن أيضا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا وبلجيكا والبرتغال وهولندا .

ويضيف دانييل براون، المدير العام لشركة Microsoft Africa: “في عصر الذكاء الاصطناعي هذا، نشهد مشاكل للكثير من الجهات الاحتيالية التي تستخدم نماذج اللغة الكبيرة "LLMs" لتنفيذ هجمات التصيد الإلكتروني وهجمات برامج الفدية وهجمات تخمين وفك كلمات المرور على سبيل المثال لا الحصر ".

وتم إطلاق Microsoft AccountGuard في عام 2018، وهو جزء من جهود شركة ريدموند لحماية المؤسسات الديمقراطية والمنظمات عالية الخطورة من التهديدات الإلكترونية، خاصة تلك التي تنظمها الجهات الفاعلة في الدولة القومية.

تقدم هذه الخدمة، المتاحة للمرشحين السياسيين والمنظمات غير الربحية وبائعي التكنولوجيا الذين يركزون على الديمقراطية، الكشف عن التهديدات والإخطار بالهجمات الإلكترونية، والتوجيه الأمني، والوصول المبكر إلى ميزات الأمان الحديثه .

كما توفر تنبيهات موحدة للتهديدات عن طريق الحسابات التنظيمية والشخصية، بالإضافة الي الموارد التعليمية المتخصصة والجلسات المباشرة لمعالجة الاحتياجات الأمنية الخاصة بالمنظمات ذات الشأن السياسي.

في الشهر الماضي، ذكرت شركة مايكروسوفت في تقريرها السنوي للدفاع الرقمي أن ما لا يقل عن 600 مليون هجوم إلكتروني تم تفعيله يوميا.

كما تعاملت الشركة مع 1.25 مليون هجوم رفض الخدمة الموزع "DDoS"، تماما مثل انقطاع خدمة Internet Archive منذ فترة.