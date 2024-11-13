محافظ كفرالشيخ يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة

ترأس، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة مرور كفرالشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، وعدد من وكلاء الوزارات الخدمية ورؤساء القطاعات المعنية، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، أن اللجنة تختص بالتخطيط ورسم السياسة العامة للمحافظة في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفق الخطة القومية التي يعدها المجلس الإستشاري الأعلى، والتنسيق بين الجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتنفيذ برامج ومشاريع السلامة والصحة المهنية وفقًا للخطة الموضوعة على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية.

أضاف أن اللجنة تختص بدراسة وتقييم تقارير المتابعة الفنية التي تعدها الأمانة الفنية للتأكد من مدى تحقق الأهداف المرسومة لتنفيذ الخطط والبرامح والمشروعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على مستوى المحافظة واقتراح الحلول للمشاكل ودراسة معوقات التطبيق الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الواردة إلى اللجنة من الجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة واقتراح الحلول المناسبة لها.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن اللجنة تختص أيضًا بالمشاركة في وضع خطط الطوارئ على مستوى المحافظة ودراسة فاعليتها ومعوقاتها، واصدار نشرة سنوية عن أوضاع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظة تتضمن بيانات عن الحوادث والاصابات والوفيات والأمراض والخسائر وتقييم لبرامج وخطط السلامة والصحة المهنية ومدى ما تحقق من تقدم في هذا الشأن.

أشار الي، أن صدور قرار المحافظة بتشكيل اللجنة الإستشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأمانتها الفنية لتخطيط ورسم السياسة العامة للسلامة والصحة المهنية بالمحافظة، يأتي إنطلاقًا من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتنمية البشريّة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتفعيلًا لدور مؤسسات الدولة المختلفة التي تعني بشكل مباشر برعاية وبناء الإنسان.

كلف محافظ كفرالشيخ، بالتنسيق بين الجهات المعنية ودراسة ومناقشة المشكلات ومعوقات تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل المختلفة والتي تعني بشكل أساسي بالحفاظ على سلامة وصحة جميع العاملين بمواقع العمل المختلفة، الذين هم أساس قاطرة الإنتاج و التطوير، وكذلك حماية المنشآت ومواقع العمل وأدوات ومقومات الإنتاج من خطر التلف والضياع.

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