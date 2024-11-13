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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

روسيا: الدعم الأمريكي لإسرائيل يسفك دماء العرب بلا توقف

السفارة الروسية بالقاهرة
السفارة الروسية بالقاهرة
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أصدرت السفارة الروسية في القاهرة بيانًا شديد اللهجة، ينتقد الدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، والذي يسهم في قتل العرب في فلسطين ولبنان. 

وأشار البيان إلى أنه من غير المحتمل أن تؤدي نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة إلى أي تغيير جوهري في هذا النهج، مؤكدًا أن سياسات واشنطن تجاه المنطقة لم تتغير على مدى الثمانين عامًا الماضية، رغم تعاقب الرؤساء في البيت الأبيض، ما تسبب في استمرار نزيف الدم العربي كالنهر.

وتطرق البيان إلى مدى انعكاس هذه السياسة على ما تُطلق عليه "القيادة الأمريكية العالمية" التي وصفها بالسيئة السمعة، مؤكدًا أن العالم لا يحتاج إلى هذا النوع من القيادة

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