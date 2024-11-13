محافظ كفرالشيخ يفتتح مبنى قسطرة القلب والعناية المركزة

افتتح، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، مبنى قسطرة القلب والعناية المركزة بمستشفى دسوق العام، فى إطار احتفالات «العيد القومي لمحافظة كفرالشيخ، الـ 68 فى ذكرى انتصار معركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثي 4 نوفمبر 1956_ملحمة قواتنا البحرية الباسلة»، مشيدًا بالجهود المبذولة، موجهاً بتعميم هذه التجربة الصحية الرائدة فى مراكز المحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والدكتورة سمر عارف، وكيل مديرية الصحة بكفرالشيخ، والدكتور علاء الاحول، مدير مستشفى دسوق العام، وعدد من القيادات التنفيذية.

تفقد محافظ كفرالشيخ، غرفة الإفاقة، ووحدة كنترول القسطرة، وغرفة التعقيم، ومخازن المستلزمات، وغرفة الحفظ، وغرفة العناية المركزة، وغرفة العناية المركزة قبل وبعد القسطرة، و الصيدلية، وعدد من أقسام المبني، مقدمًا خالص الشكر لجميع المشاركين فى دعم المستشفي من أبناء دسوق، قائلاً: « نشكركم على هذا العمل الوطني المشرف فى دعم أهالينا من دسوق والمراكز المجاورة».

أكد محافظ كفرالشيخ، أن افتتاح مبنى قسطرة القلب والعناية المركزة بمستشفى دسوق العام، يساهم بشكل كبير فى تعزيز الرعاية الصحية بالمحافظة، حيث أنه مجهز بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية اللازمة لإجراء عمليات قسطرة القلب والعناية المركزة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتقليل قوائم الانتظار لعمليات القسطرة القلبية، مما يوفر للمرضى فرصة الحصول على العلاج في الوقت المناسب.

قال محافظ كفرالشيخ، إن التكلفة الاجمالية لمبنى قسطرة القلب والعناية المركزة بمستشفى دسوق العام، بلغت 60 مليون جنيه، ويضم 10 أسرة عناية قبل وبعد القسطرة مجهزين بأحدث الاجهزة، و3 أجهزة افاقة، وجهاز ايكو رسم قلب، مضيفًا أنه تم إجراء 32 عملية قسطرة بنجاح خلال شهر، و 10 حالات قسطرة قلبية وتركيب دعامات بنجاح، لخدمة أهالينا .

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن المحافظة قد حظيت بطفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة، بإطلاق الدولة وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حزمة من الخدمات والمبادرات الصحية العاجلة للمواطنين ومنها مبادرة حياة كريمة في قطاع الصحة، بالإضافة إلى تطوير عدد من المستشفيات وإنشاء أخرى جديدة، وكذلك دعم المستشفيات والوحدات الصحية بعدد من الأجهزة الطبية الحديثة وماكينات الغسيل الكلوي التي ساهمت في التخفيف عن أهالينا وتقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم خدمة طبية متقدمة للمواطنين.

كلف محافظ كفرالشيخ، بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا في محافظة كفرالشيخ، مشددًا بحسن معاملة المواطنين.

وخلال افتتاحه لمبنى قسطرة القلب والعناية المركزة، استمع محافظ كفرالشيخ لعدد من المواطنين حول الخدمات الطبية المقدمة، مؤكدًا على توفير الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان صحة وسلامة المرضى، وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لرعايتهم.

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