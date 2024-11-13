البابا تواضروس الثاني يستقبل أسقف البرازيل

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، الأنبا أغاثون أسقف البرازيل، حيث استشار نيافته قداسة البابا في بعض الأمور الرعوية.

في سياق متصل، يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية، من كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس أبو سيفين في عزبة النخل.

تبث العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

جاء ذلك الإعلان عبر الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومن المقرر أن يشارك قداسته الصلوات عدد من الآباء الأساقفة والآباء الكهنة، بجانب حضور شعبي غفير.