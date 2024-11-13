ads
الأربعاء 13 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين يقدم التعازي لشيخ الأزهر في وفاة شقيقته

شيخ الأزهر ورئيس
شيخ الأزهر ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الأربعاء، برقية تعزية ومواساة من فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين وعضو مجلس حكماء المسلمين، في وفاة شقيقته.

وأعرب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين، في برقية العزاء، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفضيلة الإمام الأكبر، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يكرم نزلها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم فضيلة الإمام الأكبر وأسرته الكريمة الصبر والسلوان.

الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة الكويت شيخ الأزهر وفاة شقيقة شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب