لتقصيرهم في أداء عملهم.. استبعاد مدير مدرسة وأخصائي اجتماعي بالفيوم

تفقد اليوم الاربعاء، الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، مدرسة محمد هاشم بإدارة شرق الفيوم التعليمية، لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، بحضور الأستاذة ريحاب عريق وكيل المديرية.

قرر وكيل الوزارة، إستبعاد مدير مدرسة محمد هاشم الابتدائية، والاخصائي الإجتماعي، وذلك للتقصير فى العمل الوظيفي، وعدم انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدرسة، ووجود الرواكد الخشبية، وتكسير زجاج الشبابيك بالفصول الدراسية ، وعدم توزيع كثافة الفصول بأعداد متساوية ، وعدم وجود قوائم بالفصول الدراسية ، وعدم دخول معلمين الحصص المكلفين بها في وقت الحصة.

تفقد وكيل الوزارة المدرسة والفصول الدراسية، وأكد على ضرورة تفعيل مبادرة الفيوم تتحدث، وتفعيل البرنامج العلاجي للتلاميذ الضعاف فى القراءة والكتابة.

كما وجه دكتور قبيصي بتشكيل لجنة لمتابعة مدرسة محمد هاشم، مؤكداً علي الإشراف اليومي لإدارة المدرسة .

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