محافظ الإسماعيلية يتفقد مصنع نسيج ومفروشات بمدينة القنطرة شرق

تفقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الاربعاء، أحد مصانع النسيج والمفروشات بالمنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق، في إطار جولته التفقدية لعدد من القطاعات الخدمية بمركز ومدينة القنطرة شرق.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني للمحافظة، اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، الدكتورة رشا فرحان مدير متابعة محافظ الإسماعيلية، ووكلاء الوزارة ومديري عموم عدد من المديريات الخدمية بالإسماعيلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

قام محافظ الإسماعيلية ومرافقوه، بتفقد خطوط إنتاج المصنع التي تعمل في صناعة ونسج الخيوط الطبيعية والمنسوجات، بجانب كافة أنواع المفروشات (ملايات، كوفرتات، أطقم سرائر، واللحاف الفايبر) والوبريات (الفوط، البشكير، البورنص)، بطاقة إنتاجية تبلغ ٢١٠ ألف قطعة سنويًّا، وبحجم عمالة يصل لـ ٢٥٠ عامل وعاملة من أبناء مركز ومدينة القنطرة شرق.

وأعرب "جلال " عن سعادته بما شاهده داخل المصنع، ووجود مصانع بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق تنتج منتجات وطنية بهذه الجودة المتميزة، مشجعًا مجموعة الشباب ملاك المصنع على مواصلة العمل والاجتهاد والتوسع في فتح خطوط إنتاج جديدة.

وشدد على دعم الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية، لكافة الاستثمارات خاصة المحلية منها، وتذليل كافة العقبات أمام الشباب لبدء مشروعاتهم خاصة الإنتاجية التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، وتغير ثقافة الاتجاه للمشروعات الاستهلاكية.