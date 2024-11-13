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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حكايات شعبية عُمانية لأطفال أسوان ضمن مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية

ورشه حكي ضمن فعاليات
ورشه حكي ضمن فعاليات مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية
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يُقدم مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل، ضمن فعاليات  الدورة الثامنة، المقامة بمدينة أسوان خلال الفترة من 10 وحتى 15 من شهر نوفمبر الجاري، ورشة حكي تُقدمها الحكواتية العُمانية ميثاء المندرية، والحكواتي العُماني راشد الغافري.

وقالت الدكتورة هنا مكرم، رئيسة المهرجان، إن أطفال أسوان، سيكونون على موعد مع الحكايات الشعبية العُمانية التي تُحيي القيم النبيلة في الإنسان، والتي تتلاقى في أفكارها ومواضيعها مع الحكايات الشعبية المصرية، إضافة إلى نشاطات فنية أخرى يشارك فيها أعضاء وفد سلطنة عمان بالمهرجان.

فعاليات مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل، للعام الثامن على التوالي

يُذكر أن فعاليات مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل، للعام الثامن على التوالي، برعاية وزارة الثقافة ومحافظة أسوان، والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، تستقطب العشرات من الفنانين المصريين والعرب والأجانب، وتتوزّع فعاليات المهرجان من بين عروض مسرحية، وفلكلورية، وتشكيلية، وندوات وورش عمل، تقام داخل قصور الثقافة والمدارس التابعة لمحافظة أسوان.

ويُعد المهرجان مناسبة يلتقي فيها فنانون من ثقافات ومدارس مختلفة، ويتبادلون الأفكار والرؤى، ويتعرفون على تجارب فنية جديدة، ويوظفون خبراتهم في مجالات الفنون المسرحية والتشكيلية في اكتشاف المواهب وتنمية مهارات المبدعين من طلاب المدارس في أسوان.

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ورشة حكي مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل مدينة أسوان فعاليات الدورة الثامنة أخبار محافظة أسوان