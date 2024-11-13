الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية حبلة جَنُوب قلقيلية

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، باقتحام قرية حبلة جَنُوب مدينة قلقيلية.

وقالت مصادر محلية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وانتشرت في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

وفي السياق ذاته، أصيب شاب بالرصاص الحي، في مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرَّصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي بالقدم، ووصفت حالته بالمستقرة.

وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا قرى سالم ودير الحطب شرق نابلس، ويتما، وقصرة، وقبلان، وكفر قليل جنوبًا، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.