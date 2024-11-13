وضع حجر أساس البنك الإقليمي للدم في دمياط

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم، زيارة تفقدية إلى مستشفى جامعة الأزهر رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، حيث كان فى استقبالهما الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية طب بنين بجامعة الأزهر ورئيس مجلس إدارة جامعة الأزهر.

حيث تم استهلال الزيارة بعقد لقاء حضره الدكتور محمد عبد العال عميد كلية طب البنات و الدكتور عادل الهادى دياب مدير عام المستشفيات بمستشفى جامعة الأزهر، والمهندس دكتور محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والدكتور أحمد البلتاجى نقيب الأطباء والدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين و مجلس الأمناء بالمدينة و الدكتور محمد العرابى رئيس شعبة التطوير العقارى بالغرفة التجارية.

وتابع " الدكتور أيمن الشهابى " خلال اللقاء، الرؤية المستقبلية للمستشفى لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، و المشروعات الجارى تنفيذها بالمستشفى، " مستشفى الأمومة والطفولة ، مبنى الكلى والجراحات التخصصية ، قسم الحروق ، تطوير وحدة الغسيل الكلوي ، تجهيز غرف عمليات ، افتتاح مبنى الطوارئ والحالات الحرجة ، مبنى الباطنة التخصصى ، وحدة الرعاية المركزة ، وحدة مناظير الجهاز الهضمي، وحدة مناظير الأمراض الصدرية ،العيادات الخارجية ومبنى بنك الدم الاقليمى " .

فيما وقد أشاد " المحافظ " بالخدمات الطبية المتميزة التى تقدمها مستشفى جامعة الأزهر والتى تتم من خلال نخبة وكوكبة من أساتذة الطب ، مؤكدًا على دعم المحافظة الكامل للمستشفى والجامعة ، حيث أكد على ضرورة تضافر الجهود بين المحافظة و مستشفى جامعة الأزهر ومديرية الصحة ، وضع منظومة محددة لخدمة المرضى ، ليس فقط داخل المحافظة وإنما أيضًا المحافظات المجاورة، وناقش " محافظ دمياط " آليات تعزيز هذا التعاون لتفعيل خطة لتحويل الحالات بشكل مباشر الى أقرب مستشفى يتوافر بها التخصص و أماكن فارغة ، بما يساهم فى تخفيف الضغط على مستشفى الأزهر و سرعة تلقى المواطنين للخدمة الطبية والاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وخلال الزيارة ،، تفقد " المحافظ " الأعمال النهائية بمبنى كلية الطب البشرى بجامعة الأزهر ، حيث اطلع على ما تم تنفيذه من أعمال لتجهيز وتشغيل الكلية بالفصل الدراسى الثانى ، وأشاد بالمستوى التنفيذى الهائل لهذا الصرح التعليمى .

وتفقد " الدكتور أيمن الشهابى " وحدة الجامانايف ، التى تُعد أحد ثلاث أجهزة موجودة على مستوى الجمهورية و الجهاز الوحيد بمنطقة الدلتا ، وذلك لعلاج أورام المخ بدون تدخل جراحى ، و بعض الأمراض الأخرى ، حيث يقوم بعلاج ٥ حالات يومياً، بأقل تكلفة على مستوى العالم ، وأكد " محافظ دمياط " على أهمية هذا الجهاز فى علاج أورام المخ ، وضرورة تحقيق التنسيق الكامل للاستفادة منه على الوجه الأمثل وخدمة المرضى .

وعلى جانب آخر ،، وضع " المحافظ " حجر الأساس لمبنى بنك الدم الاقليمى لمستشفيات جامعة الازهر وسيتم تنفيذه بالجهود الذاتية للمجتمع المدنى ، حيث سيساهم المشروع فى تغطية احتياجات المستشفى من الدم بشكل مستدام والاستجابة السريعة لإنقاذ حياة المرضى .

وتضمنت الزيارة أيضًا،، تفقد " الدكتور أيمن الشهابى " الأعمال الجارية لإنشاء مركز الأمومة والطفولة والجراحات الطبية التخصصية كجراحة الكلى والمسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب والعيون والأنف والاذن والحنجرة ، حيث اشاد " المحافظ " بما تستهدفه تلك الأعمال لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، ووجه الشكر إلى الأزهر الشريف تحت قيادة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، و جامعة الأزهر بقيادة الدكتور سلامة داوود و أيضًا مستشفى جامعة الأزهر بدمياط برئاسة الدكتور راشد محمد راشد.