يعرض بمهرجان القاهرة ويجسد معاناة فلسطين.. قصة فيلم "وين صرنا" لـ درة

تخوض النجمة التونسية درة، لأول مرة تجربة الإخراج من خلال الفيلم السينمائى "وين صرنا"، والذى تشارك به في فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 ، ضمن عروض آفاق السينما العربية.

يشهد العرض العالمي الأول لفيلم "وين صرنا" يوم الجمعة 15 نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساء، بدار الأوبرا المصرية، ويأتي العرض الثاني يوم الإثنين 18 نوفمبر في تمام الساعة الرابعة عصرًا بسينما الزمالك، أما العرض الثالث سيكون يوم الإثنين 18 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بمركز الثقافة بالتحرير.

تدور أحداث فيلم "وينا صرنا" حول نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

يضم الفيلم كل من نيقولا معوض، هند عبد الحليم، فراس سعيد، أحمد بدير، حنان سليمان، ونخبةمن الفنانين، والعمل من تأليف هيثم مصطفى الدهان، أحمد مجدي الدهان، وإخراج محمد بركة.

فيلم "وين صرنا" فيلم وثائقي تسجيلي يجسد معاناة أسرة فلسطينية، ويستكشف قضايا اجتماعية وثقافية عن فلسطين.