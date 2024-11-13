البنك الأهلي يقود تحالف مصر لتمويل "مصر للبترول" بقرض 10 مليارات جنيه

شارك البنك الأهلي المصري مع ثمانية بنوك محلية في تمويل مشترك بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح شركة مصر للبترول، وذلك بغرض تمويل نشاط الشركة وتغطية التزاماتها المالية الأخرى.

يتولى البنك الأهلي المصري دور المرتب الرئيسي الأولي، وضامن التغطية، ومسوق التمويل، ووكيل التمويل للتحالف المصرفي. كما يلعب البنك التجاري الدولي (CIB) دور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك حساب خدمة الدين، بينما يتولى بنك قطر الوطني دور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك المستندات، في حين يتولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور وكيل الضمان، إلى جانب انضمام بنك القاهرة والأهلي الكويتي وميد بنك والبنك المصري الخليجي والبنك الزراعي المصري كضامني التغطية.

جرى التوقيع بحضور عدد من كبار المسؤولين في البنوك المشاركة، منهم شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي بالبنك الأهلي، وبهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وعبير عصام، رئيس ائتمان الشركات في البنك التجاري الدولي، وعدد من القيادات الأخرى وعـبد الرحـمن طـلعـت بصفته رئيـس قطاع تـمويـل الشركات الكبـرى والاستثمار ببنك قطر الوطني واماني سمير بصفتها رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الافريقي الدولي ورانيه فاروق بصفتها رئيس قطاع التمويل والقروض المشتركة بالبنك الأهلي الكويتي ومونيا مدكور بصفتها مساعد العضو المنتدب بالبنك المصري الخليجي وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، وصالح الشامي الرئيس التنفيذي للائتمان بالبنك الزراعي المصري، وحضر عن الشركة محمد ماجد بخيت بصفته رئيس مجلس ادارة شركة مصر للبترول وأميمة أحمد بصفتها مدير عام الشئون المالية لشركة مصر للبترول وبحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك.

في تعليقه على هذا التمويل، أكد المهندس محمد ماجد بخيت، رئيس مجلس إدارة مصر للبترول، أن الاتفاق يعزز قدرة الشركة على تأمين احتياجات السوق المحلي والخارجي من الوقود، ويؤمن التمويل اللازم لمشروعات الشركة التوسعية وزيادة المخزون الاستراتيجي، مما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء إضافية.

من جانبه، أوضح شريف رياض أن البنك الأهلي المصري يولي اهتمامًا خاصًا لدعم وتنمية قطاع البترول، باعتباره من أهم ركائز الاقتصاد الوطني ويعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرا الى ان هذا التمويل يستهدف تمكين قطاع البترول من مواجهة التحديات الحالية وتعزيز قدراته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، كونه يساهم بشكل كبير في تأمين موارد الطاقة، وتوفير فرص العمل، ودعم الابتكار والتكنولوجيا، خاصة ان القرض المشترك كجزء من التزامنا بدعم التنمية المستدامة، وتوفير التمويل اللازم لتحسين الأداء التشغيلي للقطاع مشيدا بدور فريق العمل في البنوك على إجراء الدراسات اللازمة لهذا التمويل بكفاءة عالية، وكذلك بالتعاون المثمر من جانب البنك الأهلي المصري وجميع البنوك الأخرى الذي ساهم في إتمام التمويل بنجاح.

الجدير بالذكر انه تم منح قرض معبري من البنك الأهلي المصري بمشاركة بنك قطر الوطني بمبلغ 10 مليار جنيه وسيتم سداده من خلال هذا التمويل المشترك الذي تبلغ مدته خمسة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل كالاتي: 750 مليون جنيه للبنك الأهلي المصري و2 مليار جنيه لكل من البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB) والبنك العربي الافريقي الدولي و3 مليار جنيه لبنك قطر الوطني، 750 مليون جنيه بنك القاهرة، 500 مليون جنيه للأهلي الكويتي و400 مليون جنيه لميد بنك، و300 مليون جنيه لكل من البنك المصري الخليجي والبنك الزراعي المصري.