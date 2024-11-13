ضمن مبادرة "بداية".. قوافل تنموية بقرية المشرك بحري بالفيوم

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الطب، وكلية التمريض، بجامعة الفيوم، وطلاب من أجل مصر قافلة طبية لخدمة أهالي قرية المشرك بحري بمركز يوسف الصديق ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، وذلك بحضور الدكتورة منى أحمد إبراهيم، أستاذ مساعد بكلية الطب، ورضا صلاح حسين، معيد بكلية التمريض، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 13/11/2024 بالوحدة الصحية بقرية المشرك بحري مركز يوسف الصديق والمدرسة الابتدائية بالقرية.

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم والدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم والدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة نجلاء الشربيني، القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتور سامح عشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم .

صرح الدكتور عاصم العيسوي ،أن القافلة التنموية الشاملة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، وأضاف سيادته أن القافلة الطبية نجحت في تقديم خدمة الكشف الطبي وتقديم العلاج لعدد 93 حالة من أهالي قرية المشرك بحري، حيث تم الكشف على 41 حالة جلدية و 22 حالة باطنة و 30 حالة أطفال .

وأضاف أن كلية التمريض شاركت خلال القافلة بندوة توعية بعنوان "الإسعافات الأولية"، وذلك لتلاميذ المدرسة الابتدائية بالقرية حاضرت فيها الأستاذة رضا صلاح حسين، المعيدة بقسم التمريض وصحة المجتمع، وتناولت الندوة التعريف الأساسي للإسعافات الأولية، وأهميتها في تقديم الرعاية الفورية للإصابات أو الحالات الطارئة حيث الأبعاد المختلفة للإسعافات الأولية، مثل كيفية التعامل مع الجروح، الكسور، الحروق، و الاختناق، مع أمثلة عملية تناسب الفئة العمرية المستهدفة .



وأشار إلى أن كلية الطب شاركت بندوة بعنوان: كيفية الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي لطلاب المدرسة في المرحلة الابتدائية. وقدمت الدكتورة منى إبراهيم الندوة بأسلوب تفاعلي و استقصائي، حيث شجعت الطلاب على المشاركة وطرح الأسئلة المتعلقة بالصحة التنفسية. كما ناقشت عوامل الوقاية مثل أهمية النظافة الشخصية، غسل اليدين بانتظام، الحفاظ على تهوية جيدة في الأماكن المغلقة، وتجنب الأماكن المزدحمة عند انتشار الفيروسات .

كما أوضّحت طرق تقوية الجهاز المناعي من خلال التغذية السليمة والنشاط البدني، مما يعزز صحة الأطفال ويقيهم من الأمراض الشائعة، كما حفزت سيادتها الطلاب بالهدايا المدرسية، وعمل استقصاء استيباني على عينة من الطلاب لكشف شخصية الطلاب ومدي تأثير البيئة المحيطة على شخصية الطلاب سلبًا أو إيجابًا .

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