مصرع سيدة سودانية أثناء عبورها مزلقان بكفر الشيخ

الأربعاء 13/نوفمبر/2024 - 06:30 م

لقيت سيدة سودانية في الأربعين من عمرها مقيمة في مدينة كفرالشيخ مصرعها، أسفل عجلات قطار، أثناء عبورها شريط السكة الحديد، بمنطقة مزلقان السلخانة غرب مدينة كفرالشيخ.

وقال شهود عيان، كانوا قريبين من منطقة الحادث، أن السيدة كانت تتحدث في الهاتف المحمول، حال إغلاق مزلقان السكة الحديد المطور بمنطقة السلخانة غرب مدينة كفرالشيخ ليلاً، وأنها لم تنتبه للأشارات الصوتية الضوئية وصافرات القطار وكذلك نداءات المواطنين بقدوم القطار، وبدت كأنها شبه مغيبة عن كل تلك الندءات، فدهسها القطار، ليلقيها بعيدًا، ويتم إبلاغ الشرطة والاسعاف.

كان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفرالشيخ، قد تلقى أخطارًا من اللواء خيري نصار مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ، يفيد بتلقيه بلاغاً من مأمور قسم ثان كفرالشيخ، بمصرع سيدة سودانية الجنسية، تدعي رجاء عبدالكريم الشاذلي 42 عاماً، أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمنطقة مزلقان السلخانة غرب مدينة كفرالشيخ،على الفور انتقلت قوة من مباحث قسم ثان، إلى مكان البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها، حيث تم دفنها بالفعل في مقابر الصدقة بجوار مسجد التنعيم غرب مدينة كفرالشيخ.