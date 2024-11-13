غداً.. انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعتي الزقازيق والأهلية بالعاشر من رمضان

أعلنت جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، اليوم إنهاء استعدادات الجامعة لبدء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2024/2025 ، بجامعتي الزقازيق والأهلية بالعاشر من رمضان ، والتي تنطلق غداً الخميس.

أشار الدرندلي إلى أن الجامعة بدأت في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كما ورد في اللائحة التنفيذية لإجراء الانتخابات الطلابية داخل الجامعات، مؤكداً أهمية اتحاد طلاب الجامعة بما يمثله من صوت للطلبة، ويعَد فرصة مميزة لإقامة الأنشطة واستغلال القدرات المميزة للطلبة.

كما حث رئيس الجامعة الطلاب والطالبات على المشاركة الفعالة في الانتخابات في إطار منافسة شريفة وتعاون من جميع المشاركين.

من جانبه أوضح الدكتور ايهاب الببلاوي أن الجدول الزمني للانتخابات يبدأ بفتح باب الترشح غداً الخميس الموافق 14 من نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الدعاية الانتخابية تبدأ يوم 21 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.

فيما اجتمع رئيس الجامعة مع اللجان العليا المشرفة على متابعة العملية الانتخابية للاتحادات الطلابية في جامعتي الزقازيق والأهلية بالعاشر من رمضان، حيث تمت مناقشة الضوابط المنظمة لكيفية إجراء العملية الانتخابية، والطعون وشروط قبولها للوصول للقوائم النهائية، والتأكيد على تطبيق القواعد المنصوص عليها في اللائحة والالتزام بالجدول الزمني للانتخابات، المرسل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

واصدر رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم 2558 بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة للعام الجامعي 2024 / 2025برئاسته ، وعضوية كلاً من : الدكتور إيهاب الببلاوي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، والدكتور ممدوح المسلمي القائم بأعمال عميد كلية الحقوق ، والدكتور نصر عبدالوهاب محمد عميد كلية الطب البيطري ، والدكتور عبدالله مناع الطحاوي عميد كلية التربية الرياضية للبنين ، والدكتور عبدالرؤوف هاشم بسيوني الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق ، و المستشار إسلام توفيق الشحات المستشار القانوني لجامعة الزقازيق ، والدكتور أحمد شاكر حسين وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وادهم عزت الدمرداش مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس الجامعة ،والدكتور محمد متولي إبراهيم القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

كما أصدر رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم 2591 بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الطلابية بالجامعة الأهلية برئاست وعضوية كلاً من الدكتور إيهاب الببلاوي والدكتور احمد عناني ، والدكتور عبدالرؤوف هاشم، والمستشار إسلام توفيق الشحات ، و الدكتور صبري عبدالرحيم مدير برنامج هندسة الميكاترونيات بالجامعة الأهلية ، والدكتور هاني محمد عبدالملك مدير برنامج الصيدلة بالجامعة الأهلية ، والدكتور أحمد سامي مرسي مدرس بقسم الجغرافيا بكلية الآداب ، و أدهم عزت الدمرداش ، وأحمد محمد كمال مدير إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

جدير بالذكر أن الانتخابات الطلابية يتم إجراؤها وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وأيضًا اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 352 لسنة 2019 .