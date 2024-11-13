حسن الختام .. تكريم رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة

كرم مجلس الأمناء بمدينة دمياط الجديدة الدكتور محمد خلف الله رئيس الجهاز تنمية دمياط الجديدة فى جو أسرى بهيج.

وشهدت القاعة الرئيسية بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، اليوم حفل تكريم مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة برئاسة الدكتور أسامة حفيلة، للدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز بمناسبة صدور قرار المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتوليه رئاسة جهاز القرى السياحية،

شارك بالحضور أعضاء مجلس الأمناء، والمهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، ومديرى الإدارات والعاملين بالجهاز.

أوضح الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء ،أن الحفل الكريم إتسم بمشاعر الود والمحبة والتقدير لرئيس الجهاز، مؤكدا أنه شخصية قيادية إستثنائية، يتسم بالإقدام وجرأة إتخاذ القرارات الصحيحة، والمثابرة والتصميم على تنفيذ الإنجازات بدقة وسرعة.

وأكد الحضور من أعضاء مجلس الأمناء والعاملين بالجهاز، أن الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز، نموذج ممتاز للشباب، مصدر عطاء باذخ متجدد ،يعطى الأمل في المستقبل،نموذج للمسئول نظيف اليد، قدوة في المساندة والدعم فى شتى المواقف،محب لعمله ووطنه.

من جانبه أعرب الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز،عن خالص إمتنانه وشكره وتقديره، للدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس ولجميع العاملين بالجهاز، معربا عن سعادته بالفترة التى قضاها بمدينة دمياط الجديدة، مؤكدا أنه لم يتوان لحظة وبذل أقصى الجهود في سبيل توفير كافة الخدمات الضرورية اللازمة لتوفير جودة حياة لسكان مدينة دمياط الجديدة،متمنيا للمهندس أشرف فتحى ،التوفيق والسداد في خدمة سكان مدينة دمياط الجديدة.

الجدير بالذكر أن الجميع شارك بالمشاعر الطيبة وقدموا التهانى الصادقة والتمنيات الطيبة خلال المرحلةالقادمة، للدكتور مهندس محمد خلف الله، داعين الله أن يمنحه السداد والتوفيق، وأن يجعله دائما عند حسن ظن ربه، ومسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذين ينتظرون إستمرار مسيرة عطاءه العظيمة، بل المزيد والمزيد منها.