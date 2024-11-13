جامعة أسيوط تنظم لقاء تعريفيًا لطلاب الدفعة الخامسة ضمن برنامج الوكالة الأمريكية

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، شهدت الجامعة اليوم الأربعاء فعاليات اللقاء التعريفى لطلاب الدفعة الخامسة والأخيرة من برنامج المنح الجامعية المقدمة من USAID، بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إيهاب عبدالله، مدير برنامج المنح الجامعية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب الحاصلين على المنح بكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والتجارة، والتمريض، وذلك لاستعرض تجارب ونجاحات طلاب وخريجي الدفعات السابقة.

وأشار المنشاوي إلى حرص الجامعة على التعاون مع المؤسسات التعليمية والعلمية؛ لتعزيز المهارات للطلاب، والتطوير والتوجه المهني، مشيدا ببرنامج المنح الجامعية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ الذي يسعى إلى تمكين الطلاب المتفوقين أكاديميًا من الحصول على فرص تعليمية جامعية أفضل، إلى جانب تزويد الطلاب بمجموعة من المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتوفير عدد من الفرص للعمل على تطوير الأفكار والمشروعات الإبداعية ونقلها إلى حيز التنفيذ، متمنياً لطلاب الدفعة الخامسة الاستفادة من فعاليات اليوم.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى استمرار إدارة الجامعة في التعاون مع إدارة برنامج المنح، في دعم طلاب البرنامج، وتذليل أي عقبات أو صعوبات قد تواجههم خلال الدراسة، متمنياً لطلاب الدفعة الخامسة من البرنامج النجاح والتفوق، ومهنئا خريجي الدفعات السابقة من البرنامج على تفوقهم وتميزهم في مختلف مجالات الدراسة الأكاديمية، والأنشطة الطلابية، والتدريب العملي بشركات القطاع الخاص.

وأشار الدكتور إيهاب عبد الله، إلى أن البرنامج يسعى إلى تفوق طلابه في الدراسة الأكاديمية، وفي الأنشطة الطلابية المتنوعة، فضلاً عن حرصه على تنمية مهارات اللغة الإنجليزية اللازمة للدراسة، وتنمية مهارات القيادة، وإتاحة الفرص للطلاب للاستفادة من فرص التدريب العملية بمؤسسات القطاع الخاص؛ لاكتساب مهارات تؤهلهم للالتحاق مباشرةً بسوق العمل، أو للحصول على تمويل للمشروعات المبتكرة؛ من خلال برامج ريادة الأعمال.