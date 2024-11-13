بالصور.. بعثة المنتخب الوطني تطير إلى الرأس الأخضر

غادرت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى الرأس الأخضر استعدادا لمواجهة منتخب بلاده بعد غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن إراحة محمود تريزيجيه ومروان عطية من السفر إلى كاب فيردي في المباراة المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية والتي حسمها الفراعنة بالتأهل بعد صدارة المجموعة قبل جولتين من النهاية بسبب الإيقاف و حصولهما علي إنذارين.

كما قرر الجهاز الفني إراحة عمر مرموش من السفر إلى كاب فيردي على أن يشارك الثلاثي تريزيجيه ومرموش ومروان عطية في مباراة بتسوانا المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة و الأخيرة من التصفيات الأفريقية والمقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوى .

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