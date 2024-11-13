محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلات مركز ومدينة القنطرة شرق

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، جلسة الجهاز التنفيذي للمحافظة، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق، في ثانِ جلسات الجهاز التنفيذي للمحافظة خارج الديوان العام، حيث تم عقد أولى جلسات المجلس التنفيذي خارج الديون العام في أواخر الشهر الماضي بمركز ومدينة التل الكبير.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني للمحافظة، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب المتابعة لمحافظ الإسماعيلية، نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، فاطمة أبو الوفا منسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، المدير التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات الخدمية، مديري وممثلي شركات المرافق العامة، عددً من مديري إدارات ديوان عام المحافظة، عددً من رؤساء القرى والعمد، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالإسماعيلية.

في كلمته أكد محافظ الإسماعيلية سعادته بوجوده بمركز ومدينة القنطرة شرق، خاصة عقب زيارته لمركز ومدينة القنطرة شرق في التشغيل التجريبي لقطار التنمية، مشيرًا إلى أنه يقدر هذه البقعة الغالية من أرض مصر خاصة وأنه قد أمضى عامين من خدمته في أراضي سيناء الحبيبة.

وأكد عزمه الوصول لكافة مواطني الإسماعيلية بكافة أرجاء المحافظة، موضحًا "أن النجاح الحقيقي هو الوصول للمواطن الذي لا يستطيع الوصول إلينا".

تلا ذلك عرض ومناقشة عددً من المشكلات العامة التي تخص مركز ومدينة القنطرة شرق، منها نقص الكوادر الطبية وسرعة إنهاء التعاقد للأطباء بمستشفى القنطرة شرق المركزي، صعوبة استصدار كارت الفلاح لعدد من المزارعين بالمركز والمدينة، وصعوبة الحصول على الأسمدة العضوية والكيماوية وعلى الفور، وجه محافظ الإسماعيلية بتسهيل كافة الإجراءات وإجراء التنسيق اللازم مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتسهيل استصدار كارت الفلاح المؤقت لمزارعي القنطرة شرق، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم التلاعب فيه هذا إلى جانب توافر الأسمدة العضوية داخل المنافذ ومراقبة شرق.

كما ناقش الاجتماع، تطهير كافة المصارف بالمركز والمدينة، بالإضافة إلى ضعف مياه الشرب بشرق البحيرات.

وطالب أهالي قرية جلبانة محافظ الإسماعيلية بإحلال وتجديد شبكة الكهرباء والدفع نحو سرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بمبادرة حياة كريمة واستكمال الأعمال الإنشائية للوحدة الصحية بالقرية، وعلى الفور أكد المحافظ أن مركز ومدينة القنطرة شرق يحظى باهتمام القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة المعنية وجاري استكمال كافة الأعمال بقرية جلبانة.

خلال الجلسة التنفيذية تم مناقشة مشكلة نقص العمالة بمراكز الشباب قرى القنطرة شرق، وعلى الفور وجَّه المحافظ مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية بالتنسيق اللازم مع مجلس إدارة ومجلس أمناء مراكز الشباب لتوفير العمالة اللازمة لمراكز الشباب.

خلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه جاري استكمال مشروعات رصف الطرق الرئيسية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ من قبل جهاز تعمير سيناء، كما سيتم رصف الطرق الفرعية من قبل مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية ومنها شارع الجيش والقومية والزقازيق والطريق المؤدي للكنيسة الإنجيلية.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بتشكيل لجنة تختص بدراسة كل ما يتعلق بمشكلات البنية التحتية بمركز ومدينة القنطرة شرق، والوصول للحلول المثلى لبدء التنفيذ وإنهاء كافة المشكلات.

في نهاية المجلس التنفيذي، وجَّه أهالي مركز ومدينة القنطرة شرق الشكر لمحافظ الإسماعيلية على استجابته الفورية، وعقد اجتماع المجلس التنفيذي بحضور كافة القيادات التنفيذية لحل كافة المشكلات التي تواجه أهالي المنطقة.

ثم قام محافظ الإسماعيلية بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق، لمتابعة الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي للمواطنين، ومعدل الإنجاز بقانون التصالح الجديد لمخالفات البناء، إلى جانب شرح الشهادة المؤمنة وشروط الحصول على قيد الارتفاع وخطوات التقديم للمواطنين والتسجيل على السيستم ورسوم جدية التصالح.

وأكد على ضرورة حصر كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه المواطنين، موجهًا بسرعة العمل على حلها وإزالة أسبابها.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين من ذوي الهمم واستمع إلى مطالبهم ووجه بتيسير وتسهيل الإجراءات لهم من خلال الشباك الواحد الخاص بهم، كما قام بتسليم عدد ١٠ من عقود العمل بالشركات الخاصة مقدمة من مديرية العمل بالإسماعيلية لعدد ١٠ من ذوي الهمم من أهالي مركز ومدينة القنطرة شرق.

يذكر أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجه بتوفير خطوط مواصلات مباشرة بين مركز ومدينة القنطرة شرق ومدينة الإسماعيلية للتسهيل والتيسير على الأهالي الانتقال من وإلى مركز ومدينة القنطرة شرق.

وتعد قرى مركز ومدينة القنطرة شرق من مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الإسماعيلية ويبلغ عددها ٤ قرى رئيسية وتوابعها وعددهم ٣٧ تابعا.