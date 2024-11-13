افتتاح فعّاليات اليوم العلمي التثقيفي حول " التوعية بأمراض سوء التغذية والسمنة والأمراض المزمنة"

في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة؛ لبناء الإنسان المصري"، والتي تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء الموافق 13 من نوفمبر، فعاليات اليوم العلمي التثقيفي حول: "التوعية بأمراض سوء التغذية، والسمنة، والأمراض المزمنة" بين العاملين، والطلاب، والذي نظّمته كلية الحقوق، بالتعاون مع مركز صحة الشباب التابع لقسم الصحة العامة بكلية الطب، تحت إشراف الدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، والدكتور مدحت العربي مدير مركز صحة الشباب بالجامعة.

شهد اليوم العلمي حضور؛ الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رجب الكحلاوي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هدى مخلوف وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إكرام عبدالخالق رئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب، والدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، إلى جانب لفيف من رؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين،والطلاب.

وفي مستهل كلمته، أشار الدكتور أحمد المنشاوي؛ إلى أهمية اليوم العلمي الذي يستهدف التوعية بأمراض سوء التغذية، والسمنة، والأمراض المزمنة، والذي يأتي في إطار مبادرة "بداية جديدة" ، موضحاً: إن خطة جامعة أسيوط للمشاركة في المبادرة؛ تستهدف زيادة الوعي، والتثقيف؛ بإطلاق حملات توعوية، وبرامج صحية تثقيفية، مؤكداً على اهتمام الجامعة بجميع قطاعاتها؛ التعليمية، والصحية، والعلاجية بالمستشفيات الجامعية؛ على تعظيم الاستفادة من خدماتها، إيماناً منها بأهمية صحة الإنسان، وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية " بداية" التي ترتكز على الاهتمام ببناء إنسان واع صحي مثقف؛ يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، لفت الدكتور محمود عبدالعليم؛ إلى رؤية المنظمة العالمية للصحة، وهي الوقاية من الأمراض، ومكافحتها، مشيرًا إلى أهمية اتباع نمط غذائي صحي، وتغذية سليمة، ومستدامة؛ للحفاظ على خفض أمراض سوء التغذية بالمجتمع.

وأفاد الدكتور دويب حسين صابر؛ إن اليوم العلمي يتضمن: محاضرات توعوية؛ للوقاية من الأمراض المزمنة، إلى جانب كشف، وإجراء تحاليل السكر، والضغط، وقياس الوزن؛ للاطمئنان على صحة العاملين، والطلاب.

وأشار الدكتور مدحت العربي؛ إلى الخدمات الصحية، والعلاجية المُقدمة من مركز صحة الشباب التابع لقسم الصحة العامة بالجامعة؛ لكافة الفئات من داخل الجامعة، وخارجها، مؤكداً دعم إدارة الجامعة الدائم، والمستمر؛ لتلبية احتياجات المركز؛ للاستمرار في تقديم خدمة أفضل؛ لكونها وجهة مشرفة للجامعة، وخدمة المجتمع.

جديراً بالذكر؛ أن فعاليات اليوم تضمنت تقديم بعض الخدمات الصحية؛ منها: قياس مكونات الجسم ( الوزن-الطول - نسبة الدهون- كتلة الدهون) لعدد(300) حالة، وقياس السكر ( تراكمى- عشوائي) لعدد (260) حالة من ؛ أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب.

