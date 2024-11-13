محافظ مطروح يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة سيوة

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، المخطط الاستراتيجي لمدينة سيوة، بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والمهندس أسامة زعيتر ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى مدير إقليم الإسكندرية، والمهندسة أمل عرفة مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة.



وأوضح محافظ مطروح، أن اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة سيوة كأخر مدن المحافظة بعد الانتهاء من وضع المخطط الاستراتيجي لجميع المدن، وتم التأكيد خلال المخطط على مراعاة البعد البيئى والسياحى الواحة، وخصائصها كمدينة تاريخية والهوية الثقافية المميزة والمقومات السياحية والعمرانية والاقتصادية، والتوسعات المستقبلية سواء للمشروعات القومية والتنموية أو الزيادة السكانية مع الإقبال السياحى الكبير على الواحة مع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتطوير واحة سيوة لتحتل مكانتها السياحية العالمية.



ووجه محافظ مطروح الشكر على جهود إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ،ولجهود جميع القائمين في إعداد المخرج النهائي لمشروع المخطط الاستراتيجي لمدينة سيوة، والتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وسرعة إنهاء المخططات الإستراتيجية لمدن وقرى المحافظة، بما يعمل على الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد ويستوعب حجم الزيادة السكانية وحجم ومتطلبات البنية التحتية، والوقوف على كافة الاحتياجات مع العدالة فى توزيع الخدمات.

وأكد اللواء خالد شعيب على أنه تم الحرص على مشاركة كافة شركاء التنمية فى جلسات التشاور وإعداد المخطط والاعلان عنه ،بما يحقق المستهدف من وضع المخطط الاستراتيجى حتى عام ٢٠٣٠ وإعداده لتعظيم الاستفادة من مقومات المدينة، مع قيام المشروع على توافر قاعدة البيانات للتعامل معها بسهولة.