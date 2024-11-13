تدريبات تأهيلية لناصر منسي على هامش مران الزمالك

خاض ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامج تأهيلي خاص على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض ودية النصر الليبي.

يعاني اللاعب من إجهاد عضلي، وأدى ناصر منسي التدريبات التأهيلية تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ليبيا مساء اليوم لخوض ودية النصر المقرر لها يوم الجمعة المقبل في اعتزال خالد حسين لاعب منتخب لبيبا السابق.