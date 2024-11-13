زد يتقدم بـ6 أهداف مقابل هدف أمام الاتحاد السكندري

انتهى الشوط الأول من مباراة زد أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري لكرة القدم النسائية، المقامة ملعب نادي الاتحاد بسموحة.

وتقدم فريق زد على الاتحاد السكندري ب ٦ أهداف مقابل هدف .

يدخل نادي زد المباراة بـ 12 نقطة جمعها من 6 مباريات، فاز في 4 مباريات وخسر مباراتين ، فيما يدخل نادي الاتحاد السكندري بنقطة واحدة من أصل 6 مباريات لعب فيها.

وانسحب الاتحاد السكندرى فى الجولة الماضية من مباراة الأهلى بعد 38 دقيقة بعد تأخر الفريق بـ8 أهداف نظيفة، لإصابة بعض اللاعبات وعدم وجود لاعبات لاستكمال المباراة.