ماذا قال يوري مرقدي عن أغنيته الجديدة "توكسيك"؟

كشف الفنان يورى مرقدى، سر اختيار اسم أغنيته الجديدة "توكسيك"، لافتًا الى انها أغنية حقيقية تعبر عن الواقع وطبيعة العلاقات العاطفية فى المجتمعات العربية خلال الوقت الحالي.

وقال "مرقدي"، إنها تمثل كثيراً من الأشخاص الذين عاشوا نفس التجربة، وإن الأغنية الهدف منها التحرر من تلك العلاقات السامة والصعبة لذلك قام بكتابتها وتلحينها لأنه عاش ذات المواقف من خلال مواقف عديدة لأشخاص حوله.

يشار الى ان أغنية "توكسيك" من كلمات وألحان وتوزيع يورى مرقدى، وتأتى ضمن عدة أغنيات عاد بها من جديد للمنافسة فى سوق الغناء العربى، حيث طرح من قبل أغنيتي "شوجر دادى"، و"أنا عربى".

يورى مرقدى، يعُد واحداً من أهم نجوم الغناء فى العالم العربى وله نجاحات عديدة من قبل، خاصة مع أغنية "عربي أنا" والتي أطلقت شهرته نحو مصاف العالمية وظهرت للنور منذ 23 عامًا، ليقرر إحياء أمجادها من جديد ولكن بأغنية مختلفة تماما حتى وإن كانت متشابهة في الاسم، لكنه تحمل طابعًا فكريًا وموسيقيًا سيكون مفاجئًا للجمهور.