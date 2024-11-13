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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على سائق سيارة نقل دهس طالبا في الحوامدية

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق سيارة نقل متهم بالتسبب في وفاة طالب عقب الاصطدام به ووفاته بدائرة قسم شرطة الحوامدية جنوب المحافظة.

تلقي المقدم محمد فهمي رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارة إسعاف 

بالفحص تبين أنه أثناء سير طالب 20 سنة، بدراجة بخارية صدمته سيارة نقل مما تسبب في وفاته جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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