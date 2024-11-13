قبل السفر لليبيا.. رامى نصوحى يؤازر الزمالك فى مران اليوم

حرص رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد في مران الفريق الأول لكرة القدم الذي أقيم اليوم الأربعاء، على ملعب النادي استعداداً لخوض ودية النصر الليبي.

وتواجد رامي نصوحي لمؤازرة الفريق قبل السفر إلى لبيبا لمواجهة فريق النصر في اعتزال خالد حسين.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ليبيا مساء اليوم لخوض ودية النصر المقرر لها يوم الجمعة المقبل في اعتزال خالد حسين لاعب منتخب لبيبا السابق.