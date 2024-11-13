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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قبل السفر لليبيا.. رامى نصوحى يؤازر الزمالك فى مران اليوم

مران الزمالك
مران الزمالك
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حرص رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد في مران الفريق الأول لكرة القدم الذي أقيم اليوم الأربعاء، على ملعب النادي استعداداً لخوض ودية النصر الليبي.
وتواجد رامي نصوحي لمؤازرة الفريق قبل السفر إلى لبيبا لمواجهة فريق النصر في اعتزال خالد حسين.
ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ليبيا مساء اليوم لخوض ودية النصر المقرر لها يوم الجمعة المقبل في اعتزال خالد حسين لاعب منتخب لبيبا السابق.

قبل السفر لليبيا ليبيا الزمالك ودية النصر الليبي