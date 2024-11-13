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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تسبب في انقطاع التيار .. ضبط لص أثناء سرقة غرفة كهرباء بالعجوزة

تعبيرية
تعبيرية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اليوم من ضبط عاطل متهم بسرقة فازات من داخل غرفة كهرباء والتسبب في انقطاع التيار عن المنطقة بدائرة قسم شرطة العجوزة.

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الأهالي بضبط عاطل أثناء قيامه بسرقة فازات من داخل غرفة كهرباء والتسبب في انقطاع التيار عن أحد المناطق بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ 

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه عدة وقائع بدائرة القسم وتم ضبط بحوزته 12 فازة وسلاح أبيض سكين، وتم اقتياده إلي ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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