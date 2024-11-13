محافظ الشرقية يترأس اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية وبالتعاون مع الجهات الشريكة إتخذت خطوات جاده لمواجهة الزيادة السكانية من خلال تنفيذ لقاءات توعوية وتنظيم مؤتمرات وندوات بمختلف المراكز والمدن والأحياء والقرى والتوابع للوصول إلى الفئات العريضة من المواطنين للتوعية بخطورة الزيادة السكانية لما لها من آثار إجتماعية و اقتصادية سلبية على المجتمع.

جاء ذلك اليوم خلال ترأسه إجتماع المجلس الإقليمي للسكان في حضور الدكتورة عبله الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، والدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ، ومحمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم ، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة ،واحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل ، وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ، والدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية ، ولؤي عبد الله مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، و وائل العاصي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وإسماعيل عبد المعطي رئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالمحافظة ، والدكتورة إيمان علي مديرة فرع المجلس القومي للسكان ، والدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، والدكتور السيد شبانه مدير شئون الإدارات بمديرية الأوقاف ، والقس متياس يعقوب كاهن كنيسة السيدة العذراء وماري يوحنا بالزقازيق ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، و رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق ، وريهام رجب مديرة وحدة السكان بالمحافظة ، و منسقي وحدات السكان ، وذلك بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق.

أوضح محافظ الشرقية، أن الزيادة السكانية تمثل قضية أمن قومي وتتطلب توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات على مستوى المحافظة لتنفيذ الخطط الموضوعة لتحقيق الأهداف المقررة للحد منها تنفيذاً لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ إستراتيجيه مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.

ثمن محافظ الشرقية التعاون المثمر والتنسيق بين الجهات الشريكة من صحة وتربية وتعليم وعمل وشباب ورياضة و أوقاف وهيئة تعليم الكبار والهيئة العامة للتأمين الصحي والكنيسة والمجلس القومي للمرأة على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية والذي كان له عظيم الأثر في خفض معدلات المواليد وتغيير الفكر والثقافة الخاصة بتكرار الإنجاب والتصدي للزيادة السكانية.

أكد محافظ الشرقية على أهمية دور الرائدات الريفيات في توعية المواطنين بمخاطر الزواج المبكر ومخاطر الزيادة السكانية مطالباً الأهل بتيسير الزواج وعدم المغالاة في المهور والذي يسبب عبئاً كبيراً علي معظم الأزواج، مؤكداً إستمرار المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتحقيق المستهدف في مجال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة بما يتيح التصدي بشكل أكبر للزيادة السكانية والتغلب عليها.

وخلال الاجتماع تم عرض فيديو قصير مقدم من مديرية التربية والتعليم لتوضيح مخاطر الزواج المبكر ، بجانب عرض فيلم قصير من إعداد مديرية الشباب والرياضة بعنوان ( فاطنه) يسرد مشكلات الزواج المبكر ومخاطر حرمان الأطفال من حقهم في التعليم .

ومن جانبها أشادت نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنميه الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان بمعدلات أداء محافظة الشرقية في مواجهة الزيادة السكانية وتنفيذ الخطة الإستراتيجية للسكان وبرامج التوعية بالصحة الإنجابية، وكذلك تنفيذ برامج الحد من النمو السكاني المرتفع بقرى ومدن المحافظة تنفيذاً لأهداف ورؤية مصر 2030 وتنفيذ خطة التنمية المستدامة.

وأضافت نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنميه الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، أن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان تساهم في حصول كافة الأطفال بالمجتمع على جميع حقوهم من الرعاية والتعليم والصحة وغيرها وتساهم في القضاء على مشاكل سوء التغذية والتقزم وخاصة بطلاب المدارس والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإهتمام بالإنسان و الإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة له , مشيرة إلى أن القضية السكانية تُعد أحد أهم القضايا التي توليها الدولة اهتماما من نوع خاص وتسعى لتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات المشاركة من أجل العمل على حلها وتحقيق التنمية المستدامة بهدف تقليل عدد المواليد وتحسين الخصائص السكانية بما يتيح التصدي بشكل أكبر للزيادة السكانية والتغلب عليها.

وخلال الاجتماع استعرضت نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنميه الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان مقارنة بين معدلات إنجاز محافظة الشرقية في تنفيذ الخطة الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية لعامي 2021 و2023 م، والتي أظهرت أن هناك نسبة تحسن كبيرة وتقدم ملحوظ في تنفيذ الخطة وخاصة فيما يخص معدلات الإنجاب وزواج الأقارب والرعاية الصحية وخدمات الحصول على وسائل تنظيم الأسرة والمشورة بمراكز تقديم الخدمات الصحية وصولاً لتحقيق أهداف ورؤية مصر 2030 وتنفيذ خطة التنمية المستدامة.

وعلى هامش الاجتماع قام محافظ الشرقية ونائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنميه الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان بتفقد معرض المشغولات اليدوية والذي أقيم بمشاركة ( مكتبة مصر العامة – المجلس القومي للمرأة – مديرية الصحة – جهاز تنمية المشروعات المتوسطه والصغيرة ومتناهية الصغر – الجمعيات الأهلية – فرع ثقافة الشرقية ) والذي يضم أعمالاً فنية يدوية تعكس أصالة وجودة المنتج المصري وتُعد نواه لإطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخلق فرص عمل للشباب وتفتح آفاقا ًجديدة لتسويق منتجاتهم المختلفة مشيدين بجودة المنتجات والتي تعبر عن أصالة الريف الشرقاوي.