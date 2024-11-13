مشدد 5 سنوات ومؤبد لـ6 أشخاص لاتهامهم بقتل شخص وإطلاق النار على شقيقه

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، اليوم بالسجن المشدد 5 سنوات لعامل وسائق، وتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف جنيه، وكذلك غيابيا بالسجن المؤبد لـ4 متهمين آخرين، وبراءة المتهم الثاني، لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه بسبب خلافات بين عائلتين بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار عادل علي ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7053 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 3246 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد ع د"، 53 سنة، عامل بالخارج، و"محمود إ ع"، 45 سنة، صاحب محل سنترال، و"حجاج إ ح"، 47 سنة، سائق، و"خليل إ ح"، 44 سنة، هارب، و"محمد ح س"، 29 سنة، هارب، و"طلعت س ح"، 38 سنة، هارب، و"ضياء ح س"، 27 سنة، هارب، لأنهم في يوم 19 / 5 / 2023، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه صباح صباح سعيد نصر عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية ، مسدس"، بأنه وإثر خلافات سابقة نشبت فيما بينهم والمجنى عليه وأهليته مشادة كلامية على إثرها قاموا بإشهار الأسلحة النارية والتي أعدوها سلفاً لذلك مطلقين وابل من الأعيرة النارية صوبه وأهليته فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها وهى أنه في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليه خليل صباح سعيد نصر، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية ، مسدس"، بأنه وإثر خلافات سابقة نشبت فيما بينهم والمجنى عليه وأهليته مشادة كلامية على إثرها قاموا بإشهار الأسلحة النارية والتي أعدوها سلفاً لذلك مطلقين وابل من الأعيرة النارية صوبه وأهليته فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق قاصدين من ذلك إزهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك حالة المجنى عليه الصحية بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً ناريا مششخناً "مسدس"، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية أنفة البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه ومما لا يجوز حيازته أو إحرازه.