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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جوميز يعقد جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران اليوم

جوميز
جوميز
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عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع أحمد مجدي المدرب المساعد قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض ودية النصر الليبي.
وشرح المدير الفني برنامج مران اليوم والسفر إلى ليبيا لخوض مباراة النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.
ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ليبيا مساء اليوم لخوض ودية النصر المقرر لها يوم الجمعة المقبل في اعتزال خالد حسين لاعب منتخب لبيبا السابق.

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