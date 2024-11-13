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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

في إطار مبادرة " بداية".. جامعة الفيوم تنظم مبادرة "صحتك بالدنيا"

صحتك بالدنيا ندوة
"صحتك بالدنيا" ندوة جامعة الفيوم
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نظمت إدارة النشاط الاجتماعي والأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بجامعة الفيوم، ندوة بعنوان صحتك بالدنيا، والتي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار “بداية جديدة لبناء الإنسان”، و حاضرت خلالها الدكتورة أسماء يونس أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب، وبحضور عدد من العاملين والطلاب الحاضرين وذلك اليوم الأربعاء 13/11/2024 بقاعة الدكتور سعد نصار .

 

وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب . 

 

أوضحت دكتورة أسماء يونس أن مفهوم علم الصحة العامة يهدف إلى منع الأمراض، ورفع مستوى الكفاية جسديًا و عقليًا لأفراد المجتمع بوساطة مجهوداتهم الجماعية، ويسعى المشتغلون به لتربية شعب سليم الجسم والعقل، قوي البنية يمتلك حصانة ضد المرض، من خلال الوقاية منه قدر الإمكان، وتخفيف آثار المرض ومضاعفاته حتى لا يصاب الإنسان بالعجز.

 

و أوضحت أن الصحة العامة تشمل العناية بالطفل والفرد في شبابه و رجولته، وتشمل كذلك العناية بالقوانين التي تؤثر على الصحة العامة للمجتمع، كقوانين الطعام والمشروبات،  صحة البيئة.

وتطرقت للحديث حول كيفية الحفاظ على الصحة العقلية والتعامل مع الضغوطات الحياتية المختلفة كي لا يتعرض الإنسان للإصابة بأمراض الضغط والسكر ونوبات الاكتئاب وغيرها.

 

 

 

 

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