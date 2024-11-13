وزير الخارجية يلتقي نظيره اللبناني ويؤكد دعم مصر الكامل للبنان

اجتمع وزير الخارجية والهجرة دكتور بدر عبد العاطي خلال زيارته لبيروت اليوم، الموافق 13 نوفمبر مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب.

وذكر السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن وزير الخارجية أكد دعم مصر الكامل للبنان الشقيق في ظل ما يمر به من ظروف حرجة، مستعرضًا الجهود المصرية الحثيثة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار، واحتواء التطورات الخطيرة في لبنان الشقيق، والعمل على إقرار التهدئة.

وأدان وزير الخارجية العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي اللبنانية وانتهاك السيادة اللبنانية، مؤكدًا دعم مصر الثابت لأمن وسلامة لبنان.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أكد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، بما يشمل تمكين الجيش اللبناني وعودته إلى الجنوب، مع التشديد على الدعم المصري الكامل لمؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني، باعتباره المؤسسة الرئيسية القادرة على الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان.

وشدد على أهمية إنهاء ملف الشغور الرئاسي عبر تحقيق توافق وطني وملكية لبنانية دون أي إملاءات خارجية.