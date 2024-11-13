سلطنة عُمان تحتضن المؤتمر الدولي الرابع للاتصال والإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي

تستضيف سلطنة عُمان، ممثلةً بجامعة السُّلطان قابوس، أعمال المؤتمر الدولي الرابع بعنوان "الاتصال والإعلام وثورة الذكاء الاصطناعي: الحاضر والمستقبل"، والذي ينطلق في 17 نوفمبر الجاري ويستمر لمدة ثلاثة أيام، تحت رعاية الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي، وزير الإعلام العُماني.

يعد المؤتمر منصة هامة للباحثين والأكاديميين والمتخصصين من أجل تبادل المعارف والخبرات حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات الاتصال والإعلام، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على التغيرات في البيئة الإعلامية والمهارات المطلوبة لمواكبتها، إلى جانب التحديات الأخلاقية والقانونية التي تطرحها تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلام.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 70 متحدثًا وباحثًا محليًّا ودوليًّا، يقدمون ما يزيد عن 60 ورقة علمية تتناول عدة محاور، منها: الأطر الفلسفية والمفاهيمية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، وتحديات توظيفه في هذا المجال، وبرامج التدريب الإعلامي، ومستقبل الصناعة الإعلامية في ظل الثورة التقنية.

كما أعلن المؤتمر عن مسابقة "تحدي مبتكري المحتوى بالذكاء الاصطناعي شباب GEN AI"، التي تهدف إلى تنمية مهارات الذكاء الاصطناعي لدى طلاب جامعة السُّلطان قابوس والصحافيين العُمانيين، بمشاركة أكثر من 50 متدربًا.