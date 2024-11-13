زيارة ميدانية لطلاب جامعة بني سويف لمصنع الأسمنت

نظمت إدارة الوافدين بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، زيارة ميدانية لمجموعة من الطلاب الوافدين بكليات العلوم والهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي لأحد مصانع الأسمنت بالمحافظة، بمشاركة 6 جامعات حكومية وخاصة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد الغني رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، والدكتور عبد العظيم شعبان وكيل كلية العلوم لخدمة البيئة

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعريف الطلاب الوافدين بسوق العمل المصري والاطلاع على التكنولوجيا المتطور والحديثة فى العديد من المصانع المصرية ، فضلا عن تعريف الطلاب بتقنيات الصناعات الهندسية الحديثة، لدعم ونقل المعرفة والتدريب العملي المُبتكر وإكسابهم خبرات أكاديمية وعملية تؤهلهم ليكونوا كوادر قادرة على الابتكار في تخصصاتهم، مؤكدا حرص الجامعةعلى توفير بيئة تعليمية داعمة للطلاب الوافدين تدمج بين التعلم والابتكار والإبداع واكتساب الخبرات المهنية والإنسانية التي تثري شخصيتهم، وتُعزز قيمة التجربة التعليمية والثقافية المتميزة في مصر.