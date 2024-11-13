بلاغ كاذب يقود سيدة للغرامة

قضت محكمة الجنح بتغريم سيدة 10 آلاف جنيه بتهمة البلاغ الكاذب بأن ادعت قيام طليقها بالتعدي عليها بالضرب مما أسفر عن إصابتها.

تفاصيل الدعوى

عندما أقيمت جنحة مباشرة مقيدة برقم ١٤٦٨٠ لسنة ٢٠٢٤ جنح النزهة ضد سيدة بتهمة البلاغ الكاذب حيث أقامت المتهمة الجنحة رقم ١٣٥٢١ لسنة ٢٠٢٣ جنح النزهة وانتهت إلي أن طليقها قام بالتعدي عليها بالضرب أثناء عودتها الي مسكنها مما أسفر عن إصابتها بإصابات متفرقة.

نتيجه لذلك تم تقديم طليقها للمحاكمة الجنائية وصدر حكماً غيابياً بحبسه لمدة شهر فتقدم دفاع المتهم بالمعارضة علي الحكم ليصدر قرار ببراءته عما أسند إليه من اتهام، وبعد صدور حكم البراءة تم رفع جنحة البلاغ الكاذب ضد السيدة حيث انتهت المحكمة الي تغريمها مبلغ عشرة آلاف جنيه نتيجة لتقديمها بلاغاً كاذباً .

الواقعة سلطت الضوء علي أهمية اتخاذ الحذر عند تقديم البلاغات حيث يمكن أن تؤدي الادعاءات الكاذبة الي عواقب قانونية وخيمة ضد مدعيها وتعرضها تحت عقوبات القانون .